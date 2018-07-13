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Binali Yıldırım'ın plakası yine değiştirildi
Başkan Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından, Binali Yıldırım'ın makam aracından sökülen 0002 plakası yerine bugün TBMM Başkanı'nın kullandığı 0001 plakası takıldı
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Yıldırım'ın makam aracının plakası değişti.
YILDIRIM'IN 0002 PLAKASI SÖKÜLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakanlık makamının kullandığı 0002 plakalı makam aracıyla TBMM'ye gelen Binali Yıldırım, sivil plakalı araçla Meclis'ten ayrılmıştı.
YENİ PLAKA 0001
Bugün ise TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı makam aracına Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakasının takıldığı anlar objektiflere yansıdı.
BAŞBAKAN 0002 KULLANIYORDU
Bilindiği üzere eski sistemde Başbakan 0002 plakasını kullanıyordu.
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