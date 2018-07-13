'İYİ Parti kasıtlı olarak CHP'nin tabanına itildi'

İYİ Parti'nin seçim dönemi ve sonuçlarını değerlendirip yol haritasını çizeceği ilk kampı Afyonkarahisar'da toplanıyor.

'İYİ PARTİ'NİN KADROSUNU BELİRLEYECEĞİZ'

Toplantıya dair Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, istişare imkanı bulamadıkları seçim sonuçlarını değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Her partinin kuruluşunda olan aksayan yönlerimizi telafi edeceğiz. Ağır şartlarda yürüttüğümüz seçim kampanyasını ve sonuçlarını değerlendireceğiz. İftiralarla illegal paranteze alınmaya çalışmamıza rağmen milletimiz bize inandı ve Meclis'e taşıdı. Ancak seçmen partimizi yüzde 10 sınırında bırakarak bizlere, 'Doğru siyasi koordinatları bulursanız sizi iktidara, bulamazsanız barajın altına göndeririz' mesajını verdi. Milletimizin bize verdiği bu avansı, krediyi doğru kullanmanın istikametini kampımızda çizeceğiz. Kasıtlı yapılan bizi siyasi olarak ittikleri, baskıları yerden çıkacağız. CHP tabanının diline doğru itildiğimiz yerden çıkacak, kampın sonunda İYİ Parti'nin siyasi koordinatlarını çizeceği dili ve kadroyu belirleyeceğiz."

Ağıralioğlu ayrıca "Seçime tek ayak üstünde yakalandık; emeklerken paldır küldür sandığa gittik" değerlendirmesi yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Şeker ise "Toplantıda, geldiğimiz aşamadan ziyade ulaşmamız gereken aşamanın ne olduğunu konuşacağız" diyerek, üç günlük kampta yapılacakları şöyle anlattı: "Biz bu yola çıktığımız andan başlayarak meseleyi parti meselesi olarak değil, bütün bir Türkiye'nin meselesi olarak gördük. Aynayı kendimize tutacağız. Projektörleri kendimizden hareketle tüm Türkiye'ye çevireceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlığındaki toplantı 20, 21 ve 22 Temmuz'da yapılacak. 320 kişinin katılacağı toplantılarda, çalışma grupları ve sunumlar olacak. Başkanlık Divanı, partinin en üst karar organı Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, belediye başkanları, genel başkan danışmanları ve il başkanlarının yanı sıra toplantılara uzmanlar da katkı verecek. Akşener'in 'demokratik işleyiş' talimatı verdiği öğrenilen kampta, katılımcılar tespit ve önerilerini ifade edecek.