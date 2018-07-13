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Türkiye, 30 Atak helikopteri sattı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu
13 Temmuz 2018 09:45
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Türkiye, 30 Atak helikopteri sattı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan'da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşıladı. ATAK, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.

Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.
Anadolu Ajansı
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