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İcra müdürleri yaz kararnamesi yayımlandı
Adalet Bakanlığı, icra müdür ve müdür yardımcısıları yaz kararnamesini yayımladı
Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
İcra müdür ve icra müdür yardımcılarına ait 2018 yılı yaz kararnamesi aşağıdaki linkte yayımlanmıştır.
Kararnamenin hayırlı olmasını temenni eder, ataması yapılan icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yeni görev yerlerinde başarılar dileriz. Personel Genel Müdürlüğü
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarına Ait 2018 Yılı Yaz Kararnamesi
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