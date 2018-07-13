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Toplanan inek sütü miktarı mayısta arttı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 915 bin 998 ton oldu
13 Temmuz 2018 10:35
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Toplanan inek sütü miktarı mayısta arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 915 bin 998 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 13,2 artarak 915 bin 998 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 20,8 artışla 143 bin 293 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 13,8 artarak 66 bin 994 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 24,2 artışla 5 bin 566 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azaldı ve 102 bin 67 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 9,6 azalarak 58 bin 601 tona geriledi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.
Anadolu Ajansı
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