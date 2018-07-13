1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askerlik görevini yapan PKK'lı birliğinde gözaltına alındı

"Silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi askerliğini yaptığı birlikte gözaltına alındı
13 Temmuz 2018 10:37
Yazdır
Askerlik görevini yapan PKK'lı birliğinde gözaltına alındı

Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi bir asker tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yargılandığı Mardin'de "PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan er A.E, askerliğini yaptığı Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Lojistik Destek Muhabere Bölük Komutanlığında yakalandı.

A.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 14,291 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'ByLock' kullanıcısı 91 sanığa hapis cezası
13 Temmuz 2018 17:35		 Firari FETÖ şüphelisi hastanede yakalandı
13 Temmuz 2018 17:11
Belçika'da Flaman bölge hükümeti FETÖ okullarına milyonlarca avro destek veriyor
13 Temmuz 2018 17:10		 Yurt yangını sanığı eski kaymakam FETÖ'den hakim karşısında
13 Temmuz 2018 16:39
Bitlis'te Jandarma teröristleri böyle yakaladı
13 Temmuz 2018 16:06		 Şırnak'ta teröristlerin kaçarken sakladıkları silahlar bulundu
13 Temmuz 2018 16:03
Isparta'da FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon
13 Temmuz 2018 15:00		 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
13 Temmuz 2018 14:30
Eskişehir'de FETÖ'nün üst düzey isimlerine operasyon
13 Temmuz 2018 14:22		 Darbe girişiminin şifreleri 'Kuzgun' ve 'Şapka'yla çözüldü
13 Temmuz 2018 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
BİLSEM sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
risin 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 5
ispanyolca 2
reddedildiği için kadını binanın tepesinden atan erkek 6
efsane entryler 2
içip içip sözlüğe yazmak 8
kısmi ohal uygulaması 3
yargıtay'ın düğünde takılan takılar kadınındır kararı 2
dolar 5 tl olacak diyenler adamsanız çıkın özür dileyin 5
çerezza 4
SON İLANLAR
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam