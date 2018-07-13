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Askerlik görevini yapan PKK'lı birliğinde gözaltına alındı
"Silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi askerliğini yaptığı birlikte gözaltına alındı
Balıkesir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi bir asker tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yargılandığı Mardin'de "PKK/KCK bölücü terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan er A.E, askerliğini yaptığı Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Lojistik Destek Muhabere Bölük Komutanlığında yakalandı.
A.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.
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