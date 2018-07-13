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İzmir'de tekstil fabrikasında yangın
Torbalı ilçesinde keçe ve elyaf üreten fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde otomotiv, mobilya, inşaat ve beyaz eşya sektörüne yönelik keçe ve elyaf üreten tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikanın depo kısmına sıçrayan yangın, içerideki tekstil malzemelerinin alev almasıyla hızla büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi.
Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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