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Deutsche Welle: FETÖ'nün yeni merkezi Almanya

Resmi yayın kuruluşu, Türkiye'nin adımlarıyla pek çok ülkede kan kaybeden terör örgütünün Almanya'daki örgütlenme çalışmalarının izini sürdü. Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler örgüte yakın derneklere yönlendiriliyor ve büyük yardım alıyor. Habere göre, bazı okulları kapatılan FETÖ tekrar ivme kazandı ve yeni çocuk yuvaları açmaya çalışıyor
13 Temmuz 2018 10:53
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Deutsche Welle: FETÖ'nün yeni merkezi Almanya

Haberde Frankfurter Rundschau gazetesinde yayınlanan bir bilgi de yer aldı: Adil Öksüz'ün Berlin'de yaşadığı evin deşifre olmasıyla firari terör liderine devlet koruması verildi.

FETÖ, Türkiye'nin girişimleri nedeniyle dünya çapında baskı altında. FETÖ üyelerinin yeni dönemde can simidi, Almanya oldu.

Resmi yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin özel haberine göre, Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Baden-Württemberg eyalet teşkilatı, 25 Temmuz 2014'te yapılanmayla ilgili eleştirel noktalar içeren kapsamlı bir raporu internet sayfasında yayınladı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından bu rapor sayfadan kaldırıldı.

Raporun sayfadan niye kaldırıldığına dair soruyu yanıtlayan Baden-Württemberg iç istihbarat teşkilatı, raporun sayfada yayınlanmak üzere hazırlanmadığını, başından beri kamuya açık olmaması gerektiğini bildirdi. Ancak hakkında kamuoyunda defalarca alıntılar yapılan siyasi anlamda bu kadar hassas bir raporun iki yıl boyunca internet sayfasında kalması ve iç istihbarat teşkilatından hiçkimsenin bu hatayı fark etmemesi hiç inandırıcı gelmiyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Baden-Württemberg eyalet teşkilatından kaynakların getirdiği açıklama ise, akla daha yatkın. Buna göre Türk hükümeti darbe girişiminin ardından Alman tarafının FETÖ'ye karşı harekete geçmesini talep ederken söz konusu iç istihbarat raporuna atıfta bulunmuştu.

Alman Federal Meclisi'nin Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke, Alman hükümetini örgüte arka çıkmakla, Türkiye'de suç işlediği düşünülenleri dahi korumakla suçluyor. Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Jelpke, hükümetin tutumuyla ilgili mecliste çeşitli soru önergeleri de vermiş bir isim.

ADİL ÖKSÜZE GÜVENLİK VERİLDİ

15 Temmuz'dan sonra birçok FETÖ üyesi Almanya'ya kaçtı. Darbe girişiminin karanlık kutusu 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün Berlin'in Neukölln semtindeki bir evde yaşadığı yönündeki haberler ve fotoğraflar, geçen ay Türk medyasında yayınlandı.

Türkiye Öksüz'ün iadesini talep ederken Alman hükümeti, 'Öksüz'in Almanya'da olup olmadığını bilmediği, ancak ikamet durumunun tespiti için soruşturma yürütüldüğü' şeklindeki resmi tutumunu sürdürüyor. Söz konusu binanın bir sakini, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada 'Öksüz'e çok benzeyen bir adamla karşılaştığını' teyit etti. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Öksüz bu haberlerin yayınlanmasının ardından Berlin eyalet polisine bağlı, devlete yönelik siyasi ve terör suçlarına bakan birim tarafından güvenliğe alındı.

OKULLAR KAPATILDI ANCAK YENİ BİR İVME VAR

Terör örgütü, Almanya'da gerçek yüzünü gizleyip diyalog ve eğitim gibi alanlarda hareket ettiğini savunuyor ancak yine de darbe girişiminin ardından Almanya'da çok sayıda destekçisini kaybetti. Almanya'da örgüte bağlı 30 okuldan üçü, Türk velilerin çocuklarının kaydını almaları nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı. Almanya çapında eğitim veren yaklaşık 170 kursun yarısı da kapatılmış durumda. Ancak bu eğilim yavaş yavaş yeniden tersine dönüyor.

Berlin'in Spandau semtindeki Wilhelmstadt lisesini işleten Tüdesb derneğinin başkanı İrfan Kumru, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte kayıtlı öğrenci sayısının yeniden eski seviyesine döndüğünü belirterek yoğun talep üzerine Berlin'de yeni çocuk yuvaları açmaya hazırlandıkları bilgisini verdi.
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