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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ayrı davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi
13 Temmuz 2018 11:00
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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yarı davada Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadesini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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