1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli hemşirenin ilk müdahalesi hayat kurtardı

Sivas'ta direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire yaptı
13 Temmuz 2018 11:28
Yazdır
Emekli hemşirenin ilk müdahalesi hayat kurtardı

Sivas'ta direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında 50 BC 667 plakalı tırın sürücüsü Y.K., seyir halindeyken kalp krizi geçerek kaza yaptı. Şarampole devrilen tıra ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri yaptı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücünün kalp krizi geçirdiği görüldü. Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire Lalezar Mürşitpınar yaptı. Emekli hemşirenin müdahalesiyle kendine gelen sürücü ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,755 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa ve Malatya'da sıcak hava etkili oldu
13 Temmuz 2018 17:14		 Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor
13 Temmuz 2018 17:02
Citroen'den yol tutmasına son verecek gözlük
13 Temmuz 2018 16:48		 Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
13 Temmuz 2018 16:36
Cumhurbaşkanlığı ilk Kabine toplantısı başladı
13 Temmuz 2018 16:28		 Adnan Oktar'a destek eylemi
13 Temmuz 2018 16:18
Pilot sigara içerken yanlışlıkla acil inişe geçti
13 Temmuz 2018 15:58		 Turistik uzay gemisinin bilet fiyatları belli oldu
13 Temmuz 2018 15:55
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
13 Temmuz 2018 15:08		 Yangından 10 çocuğu kurtaran İSKİ personeline ödül
13 Temmuz 2018 14:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
BİLSEM sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasin öztekin 5
11.07.2018 adnan oktar'ın gözaltına alınması 2
Farketmeden kırmak 7
james anderson 1
karnıyarık 7
anne olması mümkün olmayan kadınlar 2
Emeklilik hayali 6
tut ki gecedir 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 5
sedat peker'in akademisyenler hakkındaki davada beraat etmesi 2
SON İLANLAR
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam