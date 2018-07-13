|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İddia üzerine göle giren genç bir daha çıkamadı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 gencin 'gölde karşıya geçemezsin' iddiası acı bitti. Gölde kaybolan genç 1 saattir aranıyor
Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kazak Gölünde meydana geldi. İddiaya göre sabah 05.00 sıralarında göle gelen 4 gencin arasında bulunan 29 yaşındaki M.K. 'yüzerek karşıya geçme' iddiası üzerine göle girdi.
Bir süre sonra M.K.'nin gölde kaybolmasının üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri yaklaşık 1 saattir gölde kaybolan genci arıyor. Öte yandan 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor.
Bu haber 942 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI