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İddia üzerine göle giren genç bir daha çıkamadı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 gencin 'gölde karşıya geçemezsin' iddiası acı bitti. Gölde kaybolan genç 1 saattir aranıyor
13 Temmuz 2018 11:44
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İddia üzerine göle giren genç bir daha çıkamadı

Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kazak Gölünde meydana geldi. İddiaya göre sabah 05.00 sıralarında göle gelen 4 gencin arasında bulunan 29 yaşındaki M.K. 'yüzerek karşıya geçme' iddiası üzerine göle girdi.

Bir süre sonra M.K.'nin gölde kaybolmasının üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri yaklaşık 1 saattir gölde kaybolan genci arıyor. Öte yandan 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor.

İhlas Haber Ajansı
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