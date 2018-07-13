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Zeytin Dalı Harekatında öldürülen terörist sayısı 4540 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4540 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4540 oldu.
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