Erdoğan: Bizi yolda bırakmadı, yolunu da şaşırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." dedi.

"40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadı"

"Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir." şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelenin en büyük destekçilerinden"

Yıldırım'ın FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen amansız mücadelenin de en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir." dedi.

"Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar"

"Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar."

Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.