'İnce CHP'nin adayıydı, başarı ve başarısızlık ortaktır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçimlerde başarı, başarısızlık varsa hepimizin başarısı ve başarısızlığıdır. Hepimiz bu mücadeleyi verdik. Muharrem İnce de CHP'nin adayıydı. Başarı, başarısızlık varsa ortaktır." dedi.

Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir karar alma mekanizmasının hayata geçirildiğini, yeni sistemin Türkiye'nin en küçükten en büyüğe, tüm kararlarının alınma biçimini daha da merkezileştirdiğini savundu.

Bu durumun yerel birikimi değersizleştirdiğini öne süren Torun, dış politikadan hangi şehirlerde nereye nasıl bir park yapılacağına, ekonomi politikalarından engelliler için yapılacak yol rampalarına kadar her tür kararın merkezi yönetim tarafından alınmasının planlandığını söyledi.

Torun, vatandaşın ve sivil toplumun, karar sürecinden tamamen tasfiye edildiğini iddia etti. Bunun Türkiye için yeni ve büyük bir tehlikeye işaret ettiğini ileri süren Torun, Türkiye'nin sadece cari açığının değil, demokrasi açığının da büyüdüğünü ifade etti.

Son genel seçimlerde kurulan ittifakın, Türkiye siyasetinin kutuplaşmayı aşma becerisine sahip olabileceğini gösterdiğini kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifakın temel amacı, her ne kadar Türkiye'nin karar alma mekanizmasında ortaya çıkan tek adamlaşma tuhaflığını normalleştirme adımı olsa da bir baraj aşma ittifakı olarak algılandı. Hem bu algıyı aşmak hem de farklılıklar arasında iş birliği kurmanın normalliğini kanıtlamak için yerel demokrasi önemli bir fırsattır. Otoriterleşmenin yol açtığı toplumsal gerilim, Türkiye'nin tüm toplumsal ve siyasal zenginliklerinin yerel demokrasi içinde genişletilerek sürdürülmesiyle düşürülebilir. Biz şehirlerin kamusal alanlarında, her yurttaşın hayat tercihini özgürce ifade edebileceği ve gerçekleştirebileceği demokratik bir hayatı birlikte kurma sözü veriyoruz. CHP olarak, sarayın tekçiliğine karşı yerelden genele doğru ülkeyi yeniden inşa etmeyi, ortak yaşamı ve birlikteliği savunuyoruz."

- "CHP her koşulda seçimlere hazırdır"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine Torun, İnce'nin CHP'de 16 yıl milletvekilliği yaptığını, grup başkanvekilliği görevinde bulunduğunu, deneyimli bir siyasetçi olduğunu anlattı.

İnce'nin, kendi görüşlerini ifade ettiğini belirten Torun, marttan bu yana yürüttükleri yerel seçim çalışmalarını erken seçim nedeniyle dondurduklarını, bu çalışmalara yeniden devam edeceklerini söyledi. Torun, İnce'nin bunlardan bilgisi olmayabileceğini vurgulayarak, "CHP her koşulda seçimlere hazırdır, martta yapılacak seçimlere de hazırdır, süratle hazırlıklarını büyüterek devam ediyor." diye konuştu.

İnce'nin, seçim sonuçlarını başarısızlık olarak nitelendirdiğinin anımsatılmasına ise Torun, "Başarı, başarısızlık varsa hepimizin başarısı ve başarısızlığıdır. Hepimiz bu mücadeleyi verdik. İnce de CHP'nin adayıydı. Başarı, başarısızlık varsa ortaktır." dedi.