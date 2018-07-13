1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İnce CHP'nin adayıydı, başarı ve başarısızlık ortaktır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Seçimlerde başarı, başarısızlık varsa hepimizin başarısı ve başarısızlığıdır. Hepimiz bu mücadeleyi verdik. Muharrem İnce de CHP'nin adayıydı. Başarı, başarısızlık varsa ortaktır
13 Temmuz 2018 12:05
Yazdır
'İnce CHP'nin adayıydı, başarı ve başarısızlık ortaktır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçimlerde başarı, başarısızlık varsa hepimizin başarısı ve başarısızlığıdır. Hepimiz bu mücadeleyi verdik. Muharrem İnce de CHP'nin adayıydı. Başarı, başarısızlık varsa ortaktır." dedi.

Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir karar alma mekanizmasının hayata geçirildiğini, yeni sistemin Türkiye'nin en küçükten en büyüğe, tüm kararlarının alınma biçimini daha da merkezileştirdiğini savundu.

Bu durumun yerel birikimi değersizleştirdiğini öne süren Torun, dış politikadan hangi şehirlerde nereye nasıl bir park yapılacağına, ekonomi politikalarından engelliler için yapılacak yol rampalarına kadar her tür kararın merkezi yönetim tarafından alınmasının planlandığını söyledi.

Torun, vatandaşın ve sivil toplumun, karar sürecinden tamamen tasfiye edildiğini iddia etti. Bunun Türkiye için yeni ve büyük bir tehlikeye işaret ettiğini ileri süren Torun, Türkiye'nin sadece cari açığının değil, demokrasi açığının da büyüdüğünü ifade etti.

Son genel seçimlerde kurulan ittifakın, Türkiye siyasetinin kutuplaşmayı aşma becerisine sahip olabileceğini gösterdiğini kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifakın temel amacı, her ne kadar Türkiye'nin karar alma mekanizmasında ortaya çıkan tek adamlaşma tuhaflığını normalleştirme adımı olsa da bir baraj aşma ittifakı olarak algılandı. Hem bu algıyı aşmak hem de farklılıklar arasında iş birliği kurmanın normalliğini kanıtlamak için yerel demokrasi önemli bir fırsattır. Otoriterleşmenin yol açtığı toplumsal gerilim, Türkiye'nin tüm toplumsal ve siyasal zenginliklerinin yerel demokrasi içinde genişletilerek sürdürülmesiyle düşürülebilir. Biz şehirlerin kamusal alanlarında, her yurttaşın hayat tercihini özgürce ifade edebileceği ve gerçekleştirebileceği demokratik bir hayatı birlikte kurma sözü veriyoruz. CHP olarak, sarayın tekçiliğine karşı yerelden genele doğru ülkeyi yeniden inşa etmeyi, ortak yaşamı ve birlikteliği savunuyoruz."

- "CHP her koşulda seçimlere hazırdır"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine Torun, İnce'nin CHP'de 16 yıl milletvekilliği yaptığını, grup başkanvekilliği görevinde bulunduğunu, deneyimli bir siyasetçi olduğunu anlattı.

İnce'nin, kendi görüşlerini ifade ettiğini belirten Torun, marttan bu yana yürüttükleri yerel seçim çalışmalarını erken seçim nedeniyle dondurduklarını, bu çalışmalara yeniden devam edeceklerini söyledi. Torun, İnce'nin bunlardan bilgisi olmayabileceğini vurgulayarak, "CHP her koşulda seçimlere hazırdır, martta yapılacak seçimlere de hazırdır, süratle hazırlıklarını büyüterek devam ediyor." diye konuştu.

İnce'nin, seçim sonuçlarını başarısızlık olarak nitelendirdiğinin anımsatılmasına ise Torun, "Başarı, başarısızlık varsa hepimizin başarısı ve başarısızlığıdır. Hepimiz bu mücadeleyi verdik. İnce de CHP'nin adayıydı. Başarı, başarısızlık varsa ortaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,458 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP Grup Başkanvekili Altay'dan İnce'ye yanıt
13 Temmuz 2018 17:03		 Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
13 Temmuz 2018 16:51
Erdoğan'dan 'Hakimiyet Milletindir' mesajı
13 Temmuz 2018 15:59		 İlk kabine toplantısı öncesi 2. Meclis'te tören
13 Temmuz 2018 14:40
13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
13 Temmuz 2018 14:30		 Bedelli askerlik, kararname ile düzenlenebilir mi?
13 Temmuz 2018 13:43
İçişleri'nden idari bölümlere ayırma yetkisi açıklaması
13 Temmuz 2018 12:23		 İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Aydın, partisinden istifa etti
13 Temmuz 2018 12:19
Erdoğan: Bizi yolda bırakmadı, yolunu da şaşırmadı
13 Temmuz 2018 12:02		 CHP'li Antmen: Kurmaya çalıştığınız sistem totaliter
13 Temmuz 2018 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
BİLSEM sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sedat peker'in akademisyenler hakkındaki davada beraat etmesi 2
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 5
özlemek 4
barış alıcı 3
james anderson 1
dolar 5 tl olacak diyenler adamsanız çıkın özür dileyin 5
mario mandzukic 3
Futbolla ilgili açılan konular 6
maceraperest 2
hırvatistan 4
SON İLANLAR
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam