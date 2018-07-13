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Yardım için topladıkları ilaçları satan Suriyeli çete çökertildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yardım amaçlı topladıkları ilaç ve tıbbi malzemeleri sattığı belirlenen Suriyeli çetenin 3 üyesi yakalandı
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı jandarması, Suriyeli 3 kişinin yardım amacıyla ücretsiz topladıkları ilaç ve tıbbi malzemeyi para karşılığında piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu isimleri açıklanmayan 3 kişiyi binlerce ilaç ve tıbbi malzeme ile birlikte yakaladı.
Suriyeliler gözaltına alınırken, ilaç ve tıbbi malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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