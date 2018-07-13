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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Suruç ilçesinde iki aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde iki aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ilk belirlemelere göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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