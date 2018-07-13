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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Aydın, partisinden istifa etti

Emekli Tuğgeneral Ali Aydın: Seçim sonrası 26 Haziran 2018'de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener'in basın açıklamasında, 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur
13 Temmuz 2018 12:19
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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Aydın, partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partisinden istifa etti.

Yörük Ali Paşa olarak bilinen emekli Tuğgeneral Aydın, düzenlediği basın toplantısında, 30 Kasım 2015'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP'nin 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar kan kaybetmesi nedeniyle "Türk milliyetçileri ve ülkücülerini iktidara getirme ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldırma" inancıyla yola çıktıklarını ifade etti.

12 Eylül darbesinden sonra muvazzaf üsteğmenken, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından uzun süre gözaltında kaldığını, işkence gördüğünü, 28 Şubat süreci akabinde muvazzaf yarbayken tahkikat geçirdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı, muvazzaf Jandarma generali iken, FETÖ'nün milli Türk subaylarının tasfiyesi amacıyla kurduğu kumpas olan, çağın iftirası Balyoz Davası'nda 11 Şubat 2011'de tutuklandım, 32 ay cezaevinde kaldım ve 18 yıl ceza aldım. Aşağılık FETÖ'nün ve onun vatan haini tetikçilerinin Türk milleti ve adaletinin karşısında hesap vereceği günlerin geleceğine olan inancım tamdı. Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı 4 aday genel başkan olmak maksadıyla bir kongre süreci başlatmıştır. Bu süreçte Sayın Meral Akşener ile hareket ettim. Bunun sebebi, kıymetli ülkücü büyüğümüz merhum ağabeyinden dolayı eski bir dostluğumuzun olması, cezaevinde olduğum dönemde, evime nezaketen ziyarette bulunması, avukat olan çocuklarım vasıtasıyla cezaevine haber ve selam göndermiş olması ve buna binaen oluşan şahsi vefam ve Meral Hanım'ın kendilerinin şahsımla beraber yol yürüme talebidir. Nihayet bu süreç, MHP içerisinde 19 Haziran 2016'da yapılan tüzük değişikliği kongresinin yasal eksikliklerden dolayı geçersiz sayılması ile son bulmuştur."

- "Millete ve devlete hizmet gayesiyle yola çıktık"

Ali Aydın, 16 Nisan referandumu sonrasında MHP içerisinde muhalif kanadın herhangi bir sonuç alma imkanı olmaması nedeniyle partileşme sürecine gidildiğini belirterek, "Bu süreçte Sayın Meral Akşener İYİ Parti'nin nüvesini oluşturan ülkücülerden olan şahsıma ve diğer dava arkadaşlarımıza İYİ Parti'nin değerler ve duruş kaidelerini 'Bir pergel düşünün, bu pergelin ucu ülkücüler ve Türk milliyetçileri olacak ve bizimle ortak değerlere sahip herkesi kucaklayacağımız bir yapı oluşturacağız.' şeklinde tanımlamıştır." dedi.

İYİ Parti bünyesinde PKK ve FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyetlerini, tecrübelerini Türk siyasetine sunarak millete ve devlete hizmet gayesiyle yola çıktığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Buna binaen 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi oldum. 26 Ocak 2018'de Sayın Akşener'in başdanışmanlığına atandım. Bu süreçte düzenli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı iç ve dış güvenlik tehditleri hususundaki gelişmeleri, günlük ve yüzeysel siyasal değerlendirmeler olarak değil milli ve gerçekçi devlet çıkarlarımız doğrultusunda Sayın Akşener'e bilgi notu ve rapor olarak ilettim. Hem genel idare kurulu toplantılarında hem de Sayın Akşener'le yaptığımız görüşmelerde eski bir kurmay subay olarak kurduğum 2 önemli cümle vardır. Bunlar, 'Stratejide yapılan hatanın taktik başarılarla giderilemeyeceği' ve 'Yığınakta yapılan hatanın muhabere boyunca devam edeceği'dir. Liderleri, toplumlar ve şartlar var eder, 'Ben lider olacağım.' diyerek lider olunmaz. Lider, bu stratejiyi yönetme kabiliyetine sahip olmalı, kararlı ve tutarlı olmalı, öngörüsü yüksek ve şeffaf olmalı; şahsi hırslarını devletin ve milletin hakikatleri önüne geçirmemelidir. En önemlisi ise yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarına değişirse hem yolunu hem yol arkadaşlarını kaybedeceğini unutmamalıdır."

- "Siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldı"

Ali Aydın, kendisi gibi FETÖ tarafından mağdur edilen ve kendisiyle aynı hassasiyetlerle İYİ Parti'ye katılan bazı kişilerin FETÖ'yle mücadeleleri ve mağduriyetlerinin, magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Seçim sonrası 26 Haziran 2018'de genel idare toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener'in yaptığı basın açıklamasında, 'Ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelendirmesi hem yüce Türk milletini hem de yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur. 15 yaşında bir genç iken tanıştığım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum, hem fikir dünyama hem de sosyal hayatıma tüm şeklini veren ülkücü hareketin benliğime kattığı en büyük değer 9 ışık doktrinin şahsiyetçilik ilkesidir. Bu değerler silsilesinden, vicdanı ve fikri hür bir ülkücü olarak ne askeri hayatımda ne de sivil hayatımda en ufak taviz vermedim. Bu bağlamda eğer beşeri hatalarım olmuş ise bunlar da bu değerleri hak ettiği noktalara taşıma kaygısından başka gayesi olmayan samimiyetten kaynaklı hatalardır. İzah olunan tüm bu sebeplerden dolayı İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerimin tamamından istifa ediyorum. Siyasetten azade bir şekilde Türk devleti ve milletine hizmet etmeye devam edeceğim."
Anadolu Ajansı
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