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YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Yüksek Öğretim Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını iptal etti.
İŞTE YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının İptaline İlişkin Duyuru
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.
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