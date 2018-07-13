YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti

İŞTE YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA



2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının İptaline İlişkin Duyuru

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.