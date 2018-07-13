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Lise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısında
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, lise müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenci İ.P. (16) ile arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı
Tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ile U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.
İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Azmettiricilikle suçlanan B.Y.'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları aldıkları belirtilen İ.P. ve U.Y.'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun, öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği öğrenildi. B.Y.'nin yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği müdüre, "Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır, ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok" dediği ifade edildi.
Olaydan sonra yapılan testte sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı da belirtildi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, diğer öğrenciler C.A. ve Y.O. ise yardım ve yataklık suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan 4'ünün yaşının küçük olmasından dolayı mahkeme heyeti yargılamayı basına ve izleyicilere kapalı yapma kararı aldı.
'ADALETE GÜVENİYORUM'
Bu arada duruşma öncesinde, öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe
Ümmü Kökmen, açıklama yaptı. Ayşe Ümmü Kökmen, "Adalete güveniyorum. Adalet
yerini bulacak inşallah" dedi. Müdürün meslektaşları adına açıklamayı yapan
öğretmen Mahmut Altay da, "Bu cennet ülkede cinnet toplumuna doğru gitmek
hepimizi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Onun için bu önemli günde biz
de 'Eğitimciye şiddete dur de' diye hep bir ağızdan haykırıyoruz. Gençliğimiz
için biran evvel tedbirler alınmalıdır. Ayhan Kökmen davasının tüm yönleriyle
araştırılıp sonuçlandırılması konusunda yüce Türk adaletine güveniyoruz"
diye konuştu.
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