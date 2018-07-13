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Ege Denizi'nde kurtarma operasyonu
İzmir Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan göçmenler için kurtarma operasyonu yapıldı. Ada üzerinde bulunan 34 göçmenin tamamı tahliye edildi
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan yabancı uyrukluları kurtarmak için operasyon başlattı.
Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıkları Boğaz Adası'nda yabancı uyruklunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, 34 kişi oldukları belirlenen göçmenleri kurtarmak için operasyon başlattı.
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