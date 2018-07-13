1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
13 Temmuz 2018 14:30
Yazdır
13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

Isparta'da 14 FETÖ şüphelisi tutuklandı FETÖ'nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapis Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 asker tutuklandı Mersin'de FETÖ'nün dershane öğretmenlerine operasyon Etkin pişmanlıktan yararlanan eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis Kayseri'de FETÖ operasyonunda 15 gözaltı Azerbaycan'dan getirilen FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor ile FETÖ firarisi ABD'de görüntülendi MİT TIR'ları davası sanığı Cihangiroğlu, gözaltına alındı Türk adaleti darbecilerden hesap sordu FETÖ firarisi Akın İpek, lüks yaşamına devam ediyor MİT tırları sanığı 'ankesörlü telefon' soruşturmasından çıktı FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası Darbe girişiminin şifreleri 'Kuzgun' ve 'Şapka'yla çözüldü Eskişehir'de FETÖ'nün üst düzey isimlerine operasyon

15 Temmuz'dan unutulmaz kareler
Memurlar.Net
Bu haber 10,493 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP Grup Başkanvekili Altay'dan İnce'ye yanıt
13 Temmuz 2018 17:03		 Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
13 Temmuz 2018 16:51
Erdoğan'dan 'Hakimiyet Milletindir' mesajı
13 Temmuz 2018 15:59		 İlk kabine toplantısı öncesi 2. Meclis'te tören
13 Temmuz 2018 14:40
Bedelli askerlik, kararname ile düzenlenebilir mi?
13 Temmuz 2018 13:43		 İçişleri'nden idari bölümlere ayırma yetkisi açıklaması
13 Temmuz 2018 12:23
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Aydın, partisinden istifa etti
13 Temmuz 2018 12:19		 'İnce CHP'nin adayıydı, başarı ve başarısızlık ortaktır'
13 Temmuz 2018 12:05
Erdoğan: Bizi yolda bırakmadı, yolunu da şaşırmadı
13 Temmuz 2018 12:02		 CHP'li Antmen: Kurmaya çalıştığınız sistem totaliter
13 Temmuz 2018 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
BİLSEM sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiltere milli takımı 1
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
maceraperest 2
14.07.2018 ingiltere vs belçika maçı 3
johannes hopf 2
haydari nerede kaldı cemşit 1
odtü'lü öğrencilerin tutuklanması 3
özgür demirtaş 2
Breaking Bad 3
hazırlık maçı 1
SON İLANLAR
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam