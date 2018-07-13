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13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Isparta'da 14 FETÖ şüphelisi tutuklandı FETÖ'nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapis Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 asker tutuklandı Mersin'de FETÖ'nün dershane öğretmenlerine operasyon Etkin pişmanlıktan yararlanan eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis Kayseri'de FETÖ operasyonunda 15 gözaltı Azerbaycan'dan getirilen FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor ile FETÖ firarisi ABD'de görüntülendi MİT TIR'ları davası sanığı Cihangiroğlu, gözaltına alındı Türk adaleti darbecilerden hesap sordu FETÖ firarisi Akın İpek, lüks yaşamına devam ediyor MİT tırları sanığı 'ankesörlü telefon' soruşturmasından çıktı FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası Darbe girişiminin şifreleri 'Kuzgun' ve 'Şapka'yla çözüldü Eskişehir'de FETÖ'nün üst düzey isimlerine operasyon
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