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Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Tuğçe Yalçınkaya (17), bir yakınıyla gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı
13 Temmuz 2018 15:15
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Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

Olay, geçen Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'ndaki Kuşadası Gençlik Festivali alanında meydana geldi.

Nazilli'de yaşayan Tuğçe Yalçınkaya, annesi Özlem Yalçınkaya'dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe'den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi.

Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi.

Polisin kayıp genç kızı bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

'GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'

Aydın'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'ndaki Gençlik Festivali'nde ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya'nın (17) annesi Özlem Yalçınkaya'nın (37) endişeli bekleyişi sürüyor.

DHA muhabirinin telefonla konuştuğu Özlem Yalçınkaya, gözü kapıda, kulakları telefonda kızından gelecek bir haber beklediğini söyledi. Gözüne uyku girmediğini belirten Yalçınkaya, "Kızım kaybolduğundan beri yaşadığım üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum.

Festivalin yapıldığı alanda kızımı çok aradık ama izine rastlayamadık. Çünkü orası çok kalabalık bir yer. Şu ana kadar kızımdan en ufak bir haber alamadık. Aramalar sürüyor. İnşallah kızım bulunacak ve ona kavuşacağım" dedi.

'YANIMDAN BİR ANDA KAYBOLDU'

Tuğçe Yalçınkaya ile festivale birlikte giden kuzeni Süleyman Tokyay da "Festivalin ilerleyen saatlerinde Tuğçe, bir anda ortadan kayboldu. Şüphelendiğim hiçbir şey olmadı. Onu ararken sahilde telefonunu bulduk. Telefonuyla kimlerle konuştu, onu araştırıyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Kendisinden bir haber de alamadık. Çok üzgünüz" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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