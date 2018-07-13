BİLSEM sonuçları açıklandı

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130;

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 75 olarak belirlenmiştir.

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

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