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Erdoğan'dan 'Hakimiyet Milletindir' mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ndeki konuşması sırasında çekilen fotoğrafını "Hakimiyet milletindir" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, eski TBMM binasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ndeki konuşması sırasında çekilen fotoğrafı "Hakimiyet milletindir" notuyla paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın Rabia işareti yaptığı sırada çekilen fotoğrafta, kürsünün hemen arkasındaki "Hakimiyet milletindir" yazısı da dikkati çekti.
Aynur Ekiz
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