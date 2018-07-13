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Bitlis'te Jandarma teröristleri böyle yakaladı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri sağ, 4'ü ölü olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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