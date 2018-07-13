1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrikte 1.3 milyar liralık borç alarmı

Ankara'da enerji koridorlarında, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin finansman sorunu ve borçlarını çevirme konusunda düştükleri sıkıntı konuşuluyor. Dağıtım şirketlerinin, bu hafta içinde yayımlanan kararname ile Elektrik Üretim AŞ ile birleştirilen Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'ye (TETAŞ) olan birikmiş borçları 1.3 milyar TL ile tarihi bir düzeye ulaştı
13 Temmuz 2018 16:10
Yazdır
Elektrikte 1.3 milyar liralık borç alarmı

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye'de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Özel sektörün kontrolündeki elektrik dağıtım ve perakende şirketleri, bölgelerindeki abonelere satmak üzere piyasanın yanı sıra TETAŞ'tan da önemli miktarda elektrik alıyor.

Bazı dağıtım şirketleri, döviz kurunun yükselmesi, işletme maliyetlerinin artması nedeniyle son dönemde TETAŞ'a borçlarını ödeyemiyor. Dağıtım şirketlerinin bir süreden bu yana biriken borçlarının ilk kez 1.3 milyar TL'ye çıktığı belirtildi.

Enerji bürokrasisi, sektörde daha derin yeni bir soruna yol açmamak için tahsilatı hızlandırmaya çalışıyor. TETAŞ'ın, bu amaçla dağıtım şirketlerini, "Borcunuzu ödeyin" diyerek defalarca uyardığı kaydedildi.

TETAŞ'ın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu ve ilgili diğer otoriteleri de bilgilendirdiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, yeni dönemde el atacağı en önemli konu başlıklarından birinin de borç sorunu olacağı belirtiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2013 yılında Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) yönetimine, "TETAŞ'a olan 180 milyon borcunu ödememesi" ve "finansal darboğaza düşmesi" ve "yükümlülüklerini yerine getirmemesi" nedeniyle el koymuştu.

Daha sonra da OEDAŞ'ın yönetimine, kamunun tayin ettiği yöneticiler atanmıştı. Osmangazi, geçen yıl Zorlu Grubu'na satıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,435 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
13 Temmuz 2018 16:51		 Toplanan inek sütü miktarı mayısta arttı
13 Temmuz 2018 10:35
Dolar güne 4,84 TL'den başladı
13 Temmuz 2018 09:15		 Gıda fiyatları dört koldan dizginlenecek
13 Temmuz 2018 09:09
Rüzgar enerjisine 10 milyar $ yatırım
13 Temmuz 2018 09:00		 Konut kredilerinde aylık ödeme 326 TL arttı
13 Temmuz 2018 08:30
IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama
12 Temmuz 2018 22:37		 Amazon'un hisseleri rekor kırdı
12 Temmuz 2018 22:25
Üretici 'hasarlı' kayısıda bilinçlendi fiyat yükseldi
12 Temmuz 2018 19:46		 Dolar arttı, iPhone fiyatları fırladı!
12 Temmuz 2018 19:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
BİLSEM sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiltere milli takımı 1
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
maceraperest 2
14.07.2018 ingiltere vs belçika maçı 3
johannes hopf 2
haydari nerede kaldı cemşit 1
odtü'lü öğrencilerin tutuklanması 3
özgür demirtaş 2
Breaking Bad 3
hazırlık maçı 1
SON İLANLAR
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam