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Cumhurbaşkanlığı ilk Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılıyor.
Beştepe'deki toplantı saat 15.56'da başladı.
Toplantı öncesi Erdoğan; TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında, "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" konulu hutbe okundu.
Buradaki programda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bazı milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.
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