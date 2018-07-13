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Uyum düzenlemeleri günlerdir mevzuata işlenmiyor

07 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemeleri çerçevesinde onlarca kanun ve kanun hükmünde kararnamede düzenlemeler yapıldı. Ama yapılan bu değişiklikler günlerdir mevzuata işlenmiyor
13 Temmuz 2018 16:27
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Uyum düzenlemeleri günlerdir mevzuata işlenmiyor

07 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemeleri çerçevesinde onlarca kanun ve kanun hükmünde kararnamede düzenlemeler yapıldı. Ama yapılan bu değişiklikler günlerdir mevzuata işlenmiyor...

07 Temmuz 2018 günü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan ve 233 maddeden oluşan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin her alanda yansımaları devam ediyor.

Rutin süreçte kanun, kanun hükmünde kararnameler veya yönetmeliklerde yapılan değişiklikler yayımlandığı gün içerisinde veya en geç bir sonraki gün Başbakanlık tarafından işlenerek http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ adresi üzerinden herkese güncel olarak sunuluyordu.

Ancak, başta tüm memurları ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da dahil olmak üzere yapılan değişiklikler/düzenlemeler halen mevzuatımıza işlenemedi...

Maalesef kamu kesiminde geneli ilgilendiren konularda koordinasyonu sağlayan Başbakanlığın bir günde lağvedilmesi böyle önemli hizmetlerin de aksamasına sebebiyet vermiştir

Umuyoruz herkese kolay bir şekilde güncel mevzuata erişim imkanı sağlayan bu hizmetin eski günlerinde olduğu gibi süratli bir şekilde hizmet vermesi sağlanır.
Memurlar.Net - Özel

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