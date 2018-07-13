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İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde arazide başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangına, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Buca Gölet tesisleri yakınındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile müdahale ediliyor.
Henüz kontrol altına alınamayın yangın nedeniyle bölgeye çevre illerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
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