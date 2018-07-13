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CHP Grup Başkanvekili Altay'dan İnce'ye yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim geçesi çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Karar benim değildir, onundur." dedi
13 Temmuz 2018 17:03
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CHP Grup Başkanvekili Altay'dan İnce'ye yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, normal bir ülkede seçim bittikten sonra, hükümet krizi çıkmamışsa rahat nefes alındığını, piyasalarda sosyal, toplumsal ilişkilerde bir rahatlık hissedildiğini belirtti.

24 Haziran seçimlerinden sonra hükümet krizi yokken Türkiye'nin, her bakımdan büyük bir gerilim halinde bulunduğunu savunan Altay, bunun, sıkıntılı ve tehlikeli bir hal olduğuna işaret etti.

Bir gazetecinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün bir televizyon programında, "Engin Altay'ı dinledim, seçim gecesi konuşmadım." yönündeki açıklamasını sorması üzerine Altay, değerlendirmeyi yaptı:

"O geceyle ilgili Sayın İnce, belki biraz eksik söyledi. O gece açıklama yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramıza yaptık. YSK ve Anadolu Ajansı verilerinin netleşmesi noktasında bence beklemekte fayda vardı. Halen aynı düşüncedeyim. O gece çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Verileri, veri akışlarını takip ediyoruz. Tabloya bakıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından özel olarak da veri alıyoruz. Olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu saat 9 itibarıyla gördük. Ama siyasette umut bitmez. Gece'nin 4'ünde kalkıp, Erdoğan'a hayırlı olsun demesinin de bir anlamı yoktu. Karar benim değildir, onundur. Ben liderlik yaptığım noktalarda, etrafımdakileri dinlerim, kararı ben veririm. O karar da bizim değerlendirmelerimizle birlikte kendisine aittir. Kendisi de öyle söyledi zaten. Bunu mesele yapmanın bir alemi yok. Şunu anlamıyorum; 'o gece niye 2'de 3'te televizyona çıkılmadı' kamuoyu bu meseleye çok takıldı. Çıkılıp ne denilecekti? Herkes işin son dakikasına kadar, sandıktaki sandıkta, seçim kurullarındaki burada işini yapar, bütün bu işler, ertesi gün öğlene doğru bitti. İş bitmeden, çıkıp da ortalığı birbirine katmanın da alemi yok, daha netleşmemiş bir yenilgiyi kabul etmenin de bir alemi yok. Yapılanlar doğrudur. 24 Haziran'la ilgili bir şey kaşınmak isteniyorsa, kaşınacak nokta gece niye açıklama yapılmadı noktası değildir."

Muharrem İnce'ye dünkü açıklamalarından dolayı kırgın olup olmadığının sorulmasına karşılık Altay, kırılmadığını, İnce'nin 16 yıllık dostu olduğunu, ömrü sona erene kadar da dostu kalacağını bildirdi.

Kurultaya yönelik imza tartışmalarının sorulması üzerine Altay, CHP'nin sahibinin örgüt olduğunu vurguladı.

Altay, parti örgütünün böyle bir değerlendirme ortaya koyması halinde elbette kurultayın yapılabileceğini savunarak, "Ama bin 270, bin 280 insanın ayrı ayrı ne düşündüğünü ben bilmiyorum. En azından 650 insanın, nihai olarak bir karar, irade koyduğunu henüz görmüş değilim. Görürsek zaten bu mesele hallolmuş olunacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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