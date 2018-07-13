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YÖK'ten TODAİE kararı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğrencileri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam edecek
13 Temmuz 2018 17:05
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YÖK'ten TODAİE kararı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) öğrencileri eğitimlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sürdürecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 703 sayılı KHK ile kapatılarak teşkilatı ve bütçesi YÖK'e devredilen TODAİE bünyesindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerin, YÖK tarafından belirlenecek bir yükseköğretim kurumuna 3 ay içinde devredilmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Bu yetki kapsamında, TODAİE'de 9 Temmuz 2018 itibarıyla öğrenim gören öğrencilerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

TODAİE'de görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından ise 10 tercih alınarak, bir yükseköğretim kurumuna en fazla üç kişi atanacak şekilde yerleştirilmelerine karar verildi.

Ahmet Sertan Usul
Anadolu Ajansı
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