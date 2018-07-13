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Belçika'da Flaman bölge hükümeti FETÖ okullarına milyonlarca avro destek veriyor

Belçika'daki Gent Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Be.One partisi üyesi Prof. Dr. Lesage,Flaman bölge hükümetinin,FETÖ'ye bağlı okullara "hiçbir tartışma ve sorgulama olmadan yılda milyonlarca avro destek verdiğini." belirtti
13 Temmuz 2018 17:10
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Belçika'da Flaman bölge hükümeti FETÖ okullarına milyonlarca avro destek veriyor

Brüksel'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, FETÖ darbe girişiminin "ağır bir insan hakları ihlali" olduğunu vurgulayan Lesage, "Avrupa medyası 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve 2000'den fazla kişinin yaralandığı 15 Temmuz gecesinde yaşanan fotoğraflara çok az yer verdi." dedi.

Batı hükümetlerinin darbe girişiminde FETÖ'nun rol oynamadığı yönündeki iddialarına da değinen Lesage, "Gülen örgütü darbe girişiminde çok ciddi bir rol oynamıştır. Gülenci sivillerin darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nda olduğu görüntüler bunu ispatlar niteliktedir." diye konuştu.

Lesage, Batı ve Belçika yönetimlerinin FETÖ ile ilgili hiçbir zaman eleştirel bir açıklama yapmadığını anımsatarak, "Yakın zamana kadar Belçikalı yetkililer Gülencilerle beraber oturup, etkinliklerine katılıyordu. Hatta Belçika hükümeti Gülencileri terörist örgüt olarak tanıyan Diyanet'in Bringen kentindeki camisinin tanınırlığını kaldırdı. Gülencilerin karanlık yüzüne dair maalesef medyamızda henüz ciddi bir makale yayımlanmadı." ifadelerini kullandı.

Belçika'daki FETÖ okulları

FETÖ okullarının Flaman bölgesinde hiçbir sorunla karşılanmadan faaliyetlerini "sorunsuz" biçimde devam ettirdiğine işaret eden Lesage, "Flaman hükümeti, Gülenci okullara hiçbir tartışma ve sorgulama olmadan yılda milyonlarca avro destek veriyor." dedi.

Lesage, ayrıca Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonunun hiçbir resmi raporunda FETÖ'nün "paralel yapı" olduğuna yer vermediğinin altını çizerek, "Be.One partisi olarak Avrupa ve Belçika medyasının Türklerin darbe girişiminin ardından yaşadığı travmaya yeterli ilgi göstermesini talep ediyoruz. Ayrıca, Belçika'daki Gülenci okullar bölgesel yetkililer tarafından devralınmalı." çağrısında bulundu.

Yusuf Hatip
Anadolu Ajansı
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