1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TODAİ'deki akademisyen başka üniversitelere gönderilecek

Yüksek Öğretim Kurulu, TODAİ'deki personelden 10 tercih alınacağını ve o üniversitelerden birine gönderileceğini açıkladı
13 Temmuz 2018 17:25
Yazdır
TODAİ'deki akademisyen başka üniversitelere gönderilecek

Yüksek Öğretim Kurulu, TODAİ'deki personelden 10 tercih alınacağını ve o üniversitelerden birine gönderileceğini açıkladı.

YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatılarak Başkanlığımıza devredilmiş, Enstitü bünyesindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Başkanlığımızın belirleyeceği bir yükseköğretim kurumuna üç ay içinde devredilmesi ön görülmüştür.

Bu yetki kapsamında;

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde 09.07.2018 günü itibariyle öğrenim görmekte olan öğrencilerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam etmesine,

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde görev yapan öğretim üyeleri / öğretim elemanlarının ise, kendilerinden 10 adet tercih alınarak, bir yükseköğretim kurumuna en fazla üç kişi atanacak şekilde yerleştirilmelerine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
Bu haber 3,553 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı, e-atama sonuçlarını açıkladı
13 Temmuz 2018 17:41		 Tarım'dan unvan değişikliği sınavı ile ilgili açıklama
13 Temmuz 2018 17:37
YÖK'ten görevde yükselme sınavı iptali duyurusu
13 Temmuz 2018 17:00		 Uyum düzenlemeleri günlerdir mevzuata işlenmiyor
13 Temmuz 2018 16:27
MİT'te müsteşarlık gitti, başkanlık geldi
13 Temmuz 2018 13:45		 YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
13 Temmuz 2018 12:30
MEB ile TÜSİAD'dan bilim ve teknoloji atılımı
13 Temmuz 2018 11:39		 İcra müdürleri yaz kararnamesi yayımlandı
13 Temmuz 2018 09:54
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
13 Temmuz 2018 01:01		 EGM'den, ihraç edilen 9 bin polisin itiraz süreci için açıklama
12 Temmuz 2018 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
'FETÖ'nün hareket alanı gitgide daralıyor'
Akıncı Üssü davasında 3 sanığa tahliye
Karadeniz'i andıran güzel Kasaba Kıyıköy
14 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Carlos Kameni 1
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
çerezza 4
yerry mina 2
anne olması mümkün olmayan kadınlar 2
ben böyleyim 1
gareth southgate 3
luis neto 1
karınca 1
24 haziran'dan sonra 30 milyar dolar pompalayacağız 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam