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TODAİ'deki akademisyen başka üniversitelere gönderilecek
Yüksek Öğretim Kurulu, TODAİ'deki personelden 10 tercih alınacağını ve o üniversitelerden birine gönderileceğini açıkladı
Yüksek Öğretim Kurulu, TODAİ'deki personelden 10 tercih alınacağını ve o üniversitelerden birine gönderileceğini açıkladı.
YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
Bilindiği üzere 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye ve Orta-Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatılarak Başkanlığımıza devredilmiş, Enstitü
bünyesindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Başkanlığımızın belirleyeceği
bir yükseköğretim kurumuna üç ay içinde devredilmesi ön görülmüştür.
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