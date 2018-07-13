TODAİ'deki akademisyen başka üniversitelere gönderilecek

Yüksek Öğretim Kurulu, TODAİ'deki personelden 10 tercih alınacağını ve o üniversitelerden birine gönderileceğini açıkladı.

YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatılarak Başkanlığımıza devredilmiş, Enstitü bünyesindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Başkanlığımızın belirleyeceği bir yükseköğretim kurumuna üç ay içinde devredilmesi ön görülmüştür.



Bu yetki kapsamında;



Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde 09.07.2018 günü itibariyle öğrenim görmekte olan öğrencilerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam etmesine,



Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde görev yapan öğretim üyeleri / öğretim elemanlarının ise, kendilerinden 10 adet tercih alınarak, bir yükseköğretim kurumuna en fazla üç kişi atanacak şekilde yerleştirilmelerine



karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

