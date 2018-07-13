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Kalın: Bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıyla ilgili açıklama yapan İbrahim Kalın, FETÖ liderinin iadesinde ucu açık bir süreç istemediklerini söyledi. OHAL'in kaldırılmasının terörle mücadeleyi etkilemeyeceğini söyleyen Kalın, "Olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması yeniden hayata geçirilebilir" dedi
13 Temmuz 2018 18:17
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Kalın: Bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.

Saat 15.56'da başlayan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti.

Yeni kabinenin sözcülüğüne getirilen Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler.

Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi.

İlk toplantının önemli konu başlıklarından biri ekonomiydi. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.Bütçe disiplini, enflasyon ve yapısal reformlar ele alındı.

Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor.

Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir.

FETÖ ile mücadele kesintisiz devam edecek. FETÖ liderinin iadesinde daha hızlı adım atılmalı.

Terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken, artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.

FETÖ liderinin iadesinde Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz.

Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz.

Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz.

NATO sonuç bildirisi bizim açımızdan memnuniyet verici.

Şu an itibariyle 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bu kurullar çalışmaları yapacaklar. Atamalar yapıldıktan sonra önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekeler. Şu an itibariyle 9 kurul belirlendi, zaman zaman Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde yeni kurullar oluşturulabilir.

KABİNE HANGİ ARALIKTA TOPLANACAK?

Hangi sıklıkla toplanacağı konusunda çok kesin, belirlenmiş bir takvimimiz yok. İhtiyaca binaen haftada bir, iki haftada bir olabilir. Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak.

"TEHDİT OLURSA OHAL YENİDEN HAYATA GEÇİRİLEBİLİR"

18 Temmuz gecesi OHAL'in süresi sona eriyor. Uzatılmaması yönünde cumhurbaşkanımızın beyanı olmuştu. Şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamı öngörülüyor.

Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin düşüncesi endişesi olmasın. Bu mücadele kararlı bir şekilde devam edecek. Çok çok olağanüstü tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması yeniden hayata geçirilebilir.

YUNANİSTAN'A DARBECİ TEPKİSİ

Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici.

Toplantı öncesi Erdoğan; TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında, "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" konulu hutbe okundu.

Buradaki programda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bazı milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.
Memurlar.Net
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