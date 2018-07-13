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Paralarını alamayan işçiler, kule vince çıktı
Adapazarı'nda madde bağımlılığı tedavi merkezi inşaatında çalışan 4 taşeron firma işçisi, paralarını alamadıkları iddiasıyla 30 metre yüksekliğindeki kule vince çıktı. İşçiler, firma yetkililerinin parayı ödeme sözü üzerine vinçten indi
Adapazarı Korucuk Mahallesi'ndeki madde bağımlılığı tedavi merkezi inşaatında çalışan taşeron firma işçileri, ücretlerinin bir bölümünü alamadıklarını iddia ederek kule vincin üzerine çıktı.
Şantiyedeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki vincin üzerinde bekleyen 4 demir işçisi, ücretlerinin yalnızca asgari olan kısmını aldıklarını, geri kalanını firmanın vermediğini belirterek, paralarını alana kadar inmeyeceklerini söyledi.
İnşaat alanına gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı açarak önlem alırken, 112 Acil ve polis ekipleri de hazır bekledi.
Polis, 'Biriniz gelsin, görüşsün' diyerek ikna ettiği 1 işçiyi polis merkezine götürdü. Vinçte bulunan işçiler de arkadaşlarının telefonla görüştüğü firma yetkilisinin paralarını ödeyeceği sözü üzerine, yaklaşık 4 saat sonra indi.
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