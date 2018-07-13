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Meclis bir kaç hafta daha çalışacak

Yeni sistemin ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın "Meclis birkaç hafta daha çalışacak" dedi
13 Temmuz 2018 18:31
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Meclis bir kaç hafta daha çalışacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.

Yeni kabinenin sözcülüğüne getirilen İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu

Saat 15.56'da başlayan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalın " Meclis birkaç hafta daha çalışacak." dedi

Memurlar.Net
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