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Meclis bir kaç hafta daha çalışacak
Yeni sistemin ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın "Meclis birkaç hafta daha çalışacak" dedi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı.
Yeni kabinenin sözcülüğüne getirilen İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu
Saat 15.56'da başlayan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalın " Meclis birkaç hafta daha çalışacak." dedi
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