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Kullandığı tırın altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
Denizli'nin Çardak ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya giren tırın ön tekerinin altında kalarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar istikametine giden Hakan Yarar yönetimindeki 31 VL 808 plakalı tır, Çardak ilçesi çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra tarlaya girdi.
Çarpmanın etkisiyle aracın yan camından düşen Yarar, tırın ön tekerinin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hakan Yarar'ı yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.
Kazada ağır yaralanan Yarar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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