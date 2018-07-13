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FETÖ'den tutuklanan savcıya 7 yıl 5 ay 3 gün hapis
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilerek tutuklanan Çorum Savcısı Tahir K., 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek tutuklanan Çorum Savcısı Tahir K. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBBİS) ile katılarak son savunmasını yapan Tahir K. kendini savundu.
Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda eski savcı Tahir K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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