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İzmir'de FETÖ operasyonları: 2 tutuklama
İzmir'de FETÖ'ye yönelik yapılan 2 operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 2'si "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Diğer operasyonda ise gözaltına alınan 1 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.
Şüphelinin örgütün kapatılan yurtlarıyla irtibatlı olduğu, örgüt adına eleman toplayan ve örgüt tarafından yurt dışına gönderilip eğitim aldırıldıktan sonra ülke içinde örgüte ait yurtlarda sorumlu olarak görev yaptığı belirtildi.
Meriç Ürer
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