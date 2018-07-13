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Beyşehir Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı
Konya Beyşehir Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu: Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Urlu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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