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15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutulacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz gecesi şehit düşenler için 81 ilde mevlit okutup, çorba dağıtacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıkmak için canını ortaya koyan şehitler için 81 ilde mevlit okutacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 2. yılında Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 15 Temmuz şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda, 15 Temmuz gecesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan vakıflarla şehitleri anacak.
81 ilde şehitlerin ruhu için mevlit okutularak, vatandaşlara çorba dağıtılacak.
Muhammed Boztepe
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