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FETÖ'nün 'Erbaa imamı'na 9 yıl hapis cezası
FETÖ'nün Tokat'ın Erbaa "ilçe imamı" olduğu öne sürülen Veysel Şener, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tokat'ın Erbaa "ilçe imamı" olduğu öne sürülen Veysel Şener, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl hapisle cezalandırıldı.
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına Şener ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Veysel Şener, beraat talebinde bulundu. Şener'in avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Veysel Şener'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası verdi.
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