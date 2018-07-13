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Babasına bombalı paket gönderen zanlının cezası belli oldu

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
13 Temmuz 2018 19:38
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Babasına bombalı paket gönderen zanlının cezası belli oldu

Maltepe'de, babasına ait firmaya bombalı paket göndererek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Alican Kurdaş'a 35 yıl hapis cezası verildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş ile taraf avukatları katıldı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Son savunması sorulan sanık Alican Kurdaş, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Pişmanlık duymadığım bir gün bile olmadı. Ben hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Benim amacım zarar vermek değildi. Ben el yapımı ufak bir patlayıcı yaptığımı düşünüyordum. Lakin sonuç öyle olmadı. Öldürmek isteseydim babamı çok rahat öldürebilirdim. Amacım öldürmek değildi. Sonuç istediğimden kötü oldu. Bu nedenle çok pişmanım. Patlayıcının içerisinde RDX maddesi yoktur. Amatör bir patlayıcıdır. Takdiri mahkemenize bırakıyorum." dedi.

Şikayetçi baba Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanık hakkındaki şikayetlerinden vicdanen vazgeçtiklerini söyledi.

Son sözü sorulan sanık Kurdaş, yaşananlardan dolayı çok pişman ve üzgün olduğunu dile getirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kurdaş'ı babası Osman Özdemir Kurdaş'a karşı eyleminden dolayı "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 20 yıla indirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kurdaş'ın diğer şikayetçiler Sevgi Özcan'a karşı "olası kastla yaralama" suçundan 6 yıl hapis, şikayetçi Şahnur Ağaik'e karşı da aynı suçtan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kurdaş'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla gelen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik, "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Ajansı
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