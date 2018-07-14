Karadeniz'i andıran güzel Kasaba Kıyıköy

Kıyıköy, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı şirin bir sahil kasabası. Kasaba diyorum gerçekten de film çekmelik ufak bir yer. Köyden biraz büyük olan şehir iki kısımdan oluşuyor. Merkez ve liman tarafı bir de diğer nehrin çevresi. Kazan deresi ve Papuç deresi Karadenize dökülürken harika güzellikler sunuyor. Köyün sol tarafında bulunan Papuç deresinin suya dökülmeden oluşturduğu menderes ise harika. Kırklareli'ne gider gitmez hissettiğim ilk şey sanki doğu karadenize gelmiş gibi olmamdı. Gür ve yemyeşil ormanlar eşliğindeki küçük yollar şaşırttı beni. Karadeniz kıyısı ne kadar güzel olabilir ki diye düşünürken ilk olarak Kastro sonra da Kıyıköy sahili beni epey şaşırttı. Kuvvetli dalgaların binlerce yıl içerisinde oluşturduğu altın sahiller ve yemyeşil sular hemen denize girme isteği uyandırıyor.

KIYIKÖY'DE GÖRÜLECEK YERLER

Kastro/Çamlıkoy

Kıyıköy'e gelmeden yaklaşık 10 km önce Kastro yol ayrımı var. Kastro aslında Tekirdağ il sınırları içerisinde ve neredeyse İstanbula da bir o kadar yakın. Kastro yolu asfalttan çıktıktan sonra taşlı toprak yoluna dönüyor.Sanırım yakında asfalt da dökülecek. Taşlı ve yavaş bir inişten sonra alana yaklaşık yarım saate varabiliyorsunuz. Kastro bir tabiat koruma alanı olduğu için ücretli bir girişi. Bölgede kamp da yapılabilmekte. Her ne kadar aşırı pahalı gelse de görmeye değer güzel bir yer. Ayrıca girişteki tabelada yazandan daha yüksek bir ücret talep ediliyor onu da anlamış değilim.

Kıyıköy Merkezi

Köy içerisine tarihi bir kemerden giriliyor ve aynı şekilde bir çıkışa sahip. Köy tek yönlü akan bir trafiğe sahip. Köy içerisindeki yollar çok bozuk. Köyde herkesin çok rahat oluşu da dikkatimden kaçmadı. 2000 civarı nüfus var ve 7-8 kahvehane var. Ağzına kadar dolu. Emekli yeri desem değil hepsi yerli. Daha sonra anladım ki Trakya insanı genel olarak rahat insanlar. Gelirleri genelde tarım olduğu için günlerinin çoğunu kahvelerde geçiriyorlar. Zamanları bol. Köy merkezinde yeme içme gibi işlerinizi halledebilirsiniz



Kıyıköy Limanı ve Çevresi

Kıyıköy'de balıkçılık ve balık pişiriciliği ise çok yaygın. Hem liman bölgesinde hem de manzaralı yerlerde balık restoranları mevcut. Genel olarak kalkan,alabalık ve yayın balıkları yeniyor. Liman çevresinde de balıkçılar mevcut. Liman ile sahil yanyana. Limanın duvarı sahile ulaşımı kısıtladığı için köprü yapılmış. Aşırı yağışlar yüzÜnden yıkılan köprü belediye tarafından onarılmamakta. Halk sahile gitmek için Liman duvarının yanındaki kayalardan inmek zorunda. Çocuklar ve yaşlılar için ciddi bir sıkıntı.

Kıyıköyün doğu sahili epey güzel. Altın sarısı doğal kumlar ve deniz kabukları çok güzel görünüyor.Sahilin bu tarafı genel olarak temiz sayılır. Ama araç vb girememesi sebebiyle herhangi bir çöp kutusu veya tesis imkanı da gerçekleşemiyor. Yıkılan köprü başında köfteci bulunuyor. Seyyar bir köfteci. Deniz yer yer yosunlu olsa da temiz diyebiliriz. Yüzmek için güzel bir yer. Sahilin sağına doğru ilerledikçe kirlilik başlıyor. Kayalık bölümü geçtikten sonra ise adeta bir çöp yığını başlıyor. Görünen kısım temiz görünmeyen kısım ise kirli bırakılıyor. Kesinlikle diğer tarafa geçmeyin, hastalık bile bulaşabilir. Oysa o sahilin arkasında da harika bir orman var ve manzarası harika.



Papaz Deresi Tarafı (Köyün Batısı)

Surlardan geri çıkıp sağa döndükten sonra sizi aşağıya bağlayan bir yol var. Papuç deresi çevresinde kurulan doğal araziler bulunuyor. Uzun selvi ve kavak ağaçlarının arasına kamping alanları kurulmuş. Bölgede yapılaşma yok. Yemyeşil bir bölge burası. Ufak da bir sahile sahip. Sahil tertemiz. Kamping alanları yemyeşil ve kullanışlı. Bu bölgeden devam ettikten sonra gelen Selvez koyunu da çok övdüler fakat doğalgaz çalışmları nedeniyle koya giden yol kapalı.



Cehennem Şelaleleri

Kıyıköy'den çıktıktan sonra Vize istikametine doğru giderek şelale yol ayrımına ulaşabiliyorsunuz. Kızılağaç köyü yolunu takip ederek 30 km kadar sonra Şelale girişine ulaşıyorsunuz. Yol ayrımından sonra toprak yolu yaklaşık 15 dk takip ederek yürüyüşle inilen kısma varıyorsunuz. Cehennem şelaleleri doğal arazinin gizlediği harika bir doğal alan. Vardıktan sonra iniş tabelasından "sağ tarafa" doğru ilerliyorsunuz. Düz veya sola doğru giderseniz şelaleden uzaklaşırsınız. Diğer yoldan gidilen patikayı takip ederek 15 dk kadar yürüyüş ile şelalelere ulaşabilirsiniz. Şelalenin yukarısından nehir boyunu takip ederek de yürüyüşe devam edebilirsiniz. Çok güzel ve doğal bir alan. Bir hafta süren yoğun yağışların ertesi günü gittiğim için su çamurlu akıyordu ama normalde inanılmaz berrak ve temiz bir dere mevcut. Mutlaka uğrayın derim.

KIYIKÖY'DE YAPILACAK ETKİNLİKLER

Kıyıköy'e Tekirdağ yönünden gelen kişilere önerim Bahçeköy'de mutlaka "manda yoğurdu" yemeleri. Orası dışında satan herhangi bir yer yok. Kıyıköyde bulamazsınız. En tazesi burada yenir.

Kıyıköy limanın hemen başladığı yerde kayıkçı Ahmet abinin kayıkları ile mutlaka bir tur yapın. 10 Kişiye kadar alabilen kayıklarda yaklaşık 20 dk süren bir tur 50 lira. Durgun ve koyu yeşil suların arasındaki kısa geziye değiyor. İsteyen ise su bisikleti ile de yola çıkabilir. Bu da 25 lira olup 1 saatinizi alıyor.

KIYIKÖY'DE YEME-İÇME

Kıyıköy'e gelir gelmez Atatürk Parkı'nda bir çay molası verebilirsiniz. Kıyıköy'ün tam göbeğinde ağaçların arasında yer alan park serinlemeye değer bir yer. Manzaralı bir yer isterseniz ise Papuç deresi manzaralı Kartal Cafe harika bir yer. En sıcak günlerde bile serin esen ağaçların altında bir mekan burası. Gölgeli çardaklarda uzanabilir günün keyfini çıkarabilirsiniz.

Kıyıköy'deki balıkçılardan bahsettik peki hangisinden yemek lazım ? En çok tercih edilen iki restorant var. Bri mavi-beyaz dizaynı ile Kıyı Balık diğeri ise manzarası ve hizmetiyle öne çıkan Gökhan'ın Yeri. Fiyatlar genel olarak 25-35 lira arası değişiyor. Standarda yakın fiyatlandırma var.

KIYIKÖY'DE KONAKLAMA

Kıyıköy merkezinde butik otelden ,motele ve pansiyona kadar çeşit mevcut. Ortalama konaklama bedelleri kahvaltı dahil oda başı 150-350 lira arasında değişiyor. Favori mekanlar ise şunlar ;

-Kıyıköy Resort

-Atakale Butik Otel

-Özgül Hotel

-Palaz Pansiyon

KIYIKÖY'E NASIL GİDİLİR?

İstanbul'a yaklaşık 170 km mesafede bulunuyor. 2-2.5 saatlik bir mesafe var.

Tekirdağ'a 110 km (2 saat)

Edirne'ye 170 km (2.5 saat)

Çorlu'ya 70 km (1.5 saat ) mesafede bulunuyor.

En yakın havaalanı ise Çorlu havaalanı. Çorlu'ya bir çok şehirden direkt ya da İStanbul aktarmalı uçuş bulabilirsiniz.

