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Muğla'da üniversite hastanesinde yangın
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahelesi sırasında hastalar bahçeye çıkarıldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hastanenin arka ana girişinde alevlerin yükseldiğini fark eden görevliler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, hastanede çıkan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.
Duman bir miktar ana koridorlara girdi. Her ihtimale karşı hastalarımızı dışarıya tahliye ettik. Odalarda çok fazla duman yok.
Bütün sistemlerimiz çalışıyor. Hastalarımızı hastaneye alacağız. Başka bir hastaneye sevk edilen hastamız da olmadı" dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma sürdürülüyor.
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