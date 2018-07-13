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Norveç'ten sınırdışı edilen PKK'lı kadın tutuklandı
Norveç'ten bir hafta önce sınırdışı edilen PKK terör örgütü üyesi Gülizar Taşdemir tutuklandı. Cezaevine gönderilen Taşdemir, uzun süre örgütün elebaşı, Abdullah Öcalan'ın yanında kaldığı belirtilmişti
Bir hafta önce ,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1991'de PKK'ya katıldığı, Irak'taki Mahmur kampında silahlı eğitim aldığı ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında uzun yıllar kaldığı belirtilen Gülizar Taşdemir'in, (42) sığınma talep ettiği Norveç'ten sınır dışı edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Hava yoluyla Türkiye'ye geldiği öğrenilen Taşdemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Şüphelinin üst aramasında, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 3 flash bellek, dijital malzeme ve örgütsel doküman ile örgüt elebaşı Öcalan'la çekildiği fotoğraflar ele geçirildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Taşdemir, işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. PKK üyesi Taşdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca ,Taşdemir hakkında, Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2013'te "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.
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