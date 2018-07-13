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Gaziantep'te iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
İbrahim Aslan idaresindeki 80 FT 768 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 46 EB 012 plakalı kamyonet, Araban-Besni karayolu Gümüşpınar Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada sürücülerden Aslan ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesi ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü İbrahim Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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