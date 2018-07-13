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'Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması' davasında 8 tahliye

Tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Heyet, tutuklu sanıklardan 8'inin tahliyesine karar verdi
13 Temmuz 2018 20:48
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'Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması' davasında 8 tahliye

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Ali Sinan Güneş, FETÖ ile bağlantısı olmadığını ileri sürerek, "Benim örgüt ile yakından-uzaktan alakam yoktur. Bunu tüm tanıdıklarıma da sorabilirsiniz. Üzerime atılı suç silahlı terör örgütüne üye olmak olarak yazılmış. İddianamede somut hiçbir delil yokken ben tutuklu yargılanıyorum." dedi.

Güneş, tahliyesini istedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da FETÖ ile bağlantıları olmadığını iddia ederek, tahliyelerini talep etti.

Sanık ve avukat savunmalarının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti aranın ardından ara kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bilal Emre Gözet, Ensar Şanlı, Furkan Ayaz, Furkan Özkan, Muhammet Ali Topal, Mustafa Murat Koz, Ramazan Poyraz ve Uğurcan Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Ali Sinan Güneş, Fırat Dönen ve Lütfi Özdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 tutuklu sanığın 2009'da yapılan askeri lise sınav sorularını çaldıkları ve örgüt üyelerine dağıttıkları yer alıyor.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı
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