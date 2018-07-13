|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan, 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.
Bu haber 11,436 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI