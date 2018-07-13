Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan Eyaletinin Mastung ilçesinde bugün bir seçim mitinginde meydana gelen saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.